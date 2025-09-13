Dos hermanos quisieron robar un auto, se balearon con la policía y los detuvieron en el hospital

Dos hermanos de 39 y 41 años que el sábado a la madrugada intentaron robar un auto en el barrio Sarmiento y al notar la presencia policial se enfrentaron a tiros y escaparon en otro rodado que tenían de apoyo fueron aprehendidos minutos después cuando fueron a atenderse al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Cerca de las seis de la mañana un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona intentando abrir un automóvil Fiat Uno propiedad de un efectivo policial estacionado en 25 de mayo casi México. El oficial inspector dio la voz de alto y desde un rodado similar que oficiaba de apoyo le dispararon, por lo que se produjo un tiroteo que puso a los dos sujetos a la fuga.

Minutos más tarde desde el Destacamento policial del Higa se dio aviso del ingreso por medios propios –a bordo de un Fiat Uno de color gris similar al usado en la huída- de dos personas: una de ellas con impactos de bala en las piernas y en la espalda.

A partir de las averiguaciones realizadas en el lugar de los hechos se obtuvieron filmaciones que permitieron advertir la mecánica del hecho y ver que el sujeto que fue ileso al hospital tenía las mismas prendas de vestir. “También se vio que el auto en el que escapan es el mismo en el que llegaron”, informaron autoridades policiales a este medio.

En el lugar de los hechos encontraron seis vainas servidas calibre nueve milímetros y luego en el hospital una pistola Glock 17 sin numeración visible, todos elementos detallados en las actuaciones que hizo personal de la comisaría cuarta.

La fiscal Romina Díaz dispuso la formación de causa por robo de vehículo automotor dejado en la vía pública agravado por el empleo de arma de fuego. Ambos hermanos quedaron aprehendidos y no se tomó ningún temperamento con el oficial que resultó ileso.