Parece que mejora el tiempo: qué dice el pronóstico para este jueves en Mar del Plata

Después de un miércoles inestable con sol y lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, descenderá la temperatura pero no se esperan lluvias.

El jueves comenzará con cielo totalmente despejado y una temperatura de 8 grados durante la madrugada, con viento del oeste entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se mantendrá del mismo modo y la temperatura ascenderá a 11 grados. Por su parte, el viento mantendrá su velocidad pero rotará hacia el sudoeste.

Por la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 17 grados. El viento aumentará su velocidad entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector sur.

Hacia la noche el cielo se mantendrá del mismo modo con una temperatura cercana a los 11 grados. Por su parte, el viento soplará desde el sur a entre 7 y 12 kilómetros por hora.