Aumento de temperatura y ¿tormentas?: qué dice el pronóstico para este miércoles en Mar del Plata

Después de un martes primaveral y a pleno sol, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, aumentará la temperatura y podrían llegar algunas tormentas.

El miércoles comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 10 grados durante la madrugada, con viento del noroeste entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana el cielo se mantendrá de la misma manera y la temperatura descenderá a 8 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el noroeste entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la tarde, según detalló el SMN, llegarían las tormentas aisladas con una temperatura máxima de 19 grados. El viento rortará hacia el oeste pero mantendrá su velocidad, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo se presentará mayormente nublado con una temperatura cercana a los 13 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección y también su velocidad, aunque no se esperan ráfagas.