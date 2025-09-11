Baja aún más la temperatura: cómo estará el tiempo este viernes en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un jueves más que agradable con un sol a pleno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, descenderá la temperatura pero no se esperan lluvias.

El viernes comenzará con un cielo cubierto con neblinas y una temperatura de 9 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad máxima de 2 kilómetros por hora y soplará desde el sudoeste.

Durante la mañana el cielo se mantendrá del mismo modo y la temperatura descenderá a 8 grados. Por su parte, el viento aumentará su velocidad a entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el este.

Por la tarde el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura máxima de 15 grados. El viento aumentará aún más su velocidad entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noreste.

Hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado con una temperatura cercana a los 11 grados. Por su parte, el viento mantendrá tanto su velocidad como su dirección.