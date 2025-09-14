Insólito: chocó su auto de lujo, mandó al hospital a dos personas y se fue del lugar
Ocurrió en la ruta que une a Mar del Plata y Batán. Los ocupantes del otro coche involucrado fueron trasladados de urgencia por la ambulancia.
Otra vez, un choque encendió las alarmas en la Ruta 88. El camino vuelve a hacer protagonista de un siniestro, aunque en este caso lo llamativo del hecho fue la actitud del conductor del BMW en cuestión. Chocó su auto, dejó la trompa destruida y se marchó.
El susto y los golpes quedaron para las dos personas que se trasladaban en un Volkswagen Gol. La ambulancia del Same llegó para asistirlos en el kilómetro 8 de la ruta y los trasladó de urgencia al nosocomio, ya que presentaban lesiones en destinas partes del cuerpo.
Ambas personas, un hombre y una mujer mayores de edad, son oriundos de Miramar. Una dotación del cuartel de bomberos de Batán, la policía y la asistencia médica acudió al lugar cerca de las 21.30 de este sábado para controlar el tránsito y resguardar la salud de los involucrados, aunque uno de ellos no pudo ser identificado porque se fue.
