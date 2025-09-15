“Trapito” redujo a ladrón que robó en una heladería

El dinero secuestrado, luego de haber sido robado a la joven.

Un sujeto que amenazó a la empleada de una heladería céntrica fue aprehendido el lunes a la madrugada por personal policial luego de que lo redujera el “trapito” de la cuadra.

Autoridades policiales informaron que el hecho ocurrió en una heladería Grido ubicada en Rivadavia casi Catamarca: el delincuente amenazó a la empleada de 18 años y escapó con 22.100 pesos.

La joven le hizo señas al cuida coches de la cuadra que salió en persecución del individuo, lo interceptó en la esquina de Rivadavia e Independencia y aguardó el ingreso de la policía.

Efectivos de la comisaría primera lo trasladaron a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo. El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán.