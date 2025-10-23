Quemaron un monumento, duermen en los techos de un kiosco y portan armas “tumberas”: denuncian “inseguridad” en la zona de Plaza Rocha

Cansados de numerosos hechos de inseguridad y vandalismo, un numeroso grupo de vecinos de Mar del Plata denunció que cuidacoches que acampan en la Plaza Rocha, quemaron en las últimas horas parte del monumento a Domingo Faustino Sarmiento.

A través de varias fotografías, expusieron el monumento de mármol, vandalizado y advierten que sienten “miedo de salir a la calle después de las 6 de la tarde”.

“Así está el monumento a Sarmiento de Plaza Rocha, dónde los trapitos están acampando y hacen fogatas a la noche. Además quedan armas tumberas tiradas en la plaza, donde al otro día por ahí pasan nenes. Esto es un desastre”, exclamó una mujer a 0223, que por seguridad prefirió no dar su nombre.

La vecina contó que desde hace unos 2 años la problemática era la existencia de una “zona roja” por las calles España o Rivadavia pero luego se fueron y empezaron a ganar terrenos los denominados “trapitos”. “Los ves durmiendo, acampando en la Plaza, donde hacen fogatas y queman cosas, como pasó con el monumento. Y hasta duermen arriba del techo de un kiosco de diarios, de Belgrano y Jujuy. El otro día me pegué un susto terrible porque uno se bajó de ahí cuando pasaba. Hay mucha inseguridad y los vecinos, que tenemos un grupo de Whatsapp, ya decidimos evitar salir a la calle después de las 6 de la tarde. Hay asaltos y no se puede ni pisar la plaza”, lamentó.

Los vecinos cuestionan que ya realizaron reclamos al Municipio y a concejales del oficialismo y la oposición. “Nadie nos escucha. Pasa con la Feria de Subsistencia, con los manteros. Vienen fisuras a vender las cosas robadas y en la feria se las compran. Fuimos a Inspección General y tampoco nos prestaron atención. A la noche se sientan en un sillón blanco de 2 cuerpos en el medio de la plaza y se piensan que es su casa…ya no sabemos a quién más acudir”, sentenció la mujer.