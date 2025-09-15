Retuvo y amenazó de muerte a la ex pareja y a su hija de seis años

Un hombre de 26 años que este lunes retuvo a la pareja que estaba con su hija de seis años y la amenazó de muerte fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce el que arribó a una vivienda en calle 22 entre 105 y 107 de esa localidad donde había un sujeto que habría agredido y retenido contra su voluntad a su pareja. “El aviso decía que también había un menor y que los había amenazado con un arma de blanca”, relataron fuentes oficiales a este medio.

Al llegar al lugar los efectivos se entrevistaron con una mujer de 32 años quien relató que su pareja había llegado al domicilio en estado violento, que la había golpeado y que la profirió amenazas con un cuchillo tanto hacia ella como hacia su hija de 6 años.

Arma blanca secuestrada.

En el procedimiento, los uniformados aprehendieron al hombre y secuestraron un teléfono celular y un cuchillo de mango plástico con hoja de acero de 14 centímetros de largo.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la aprehensión del imputado, la notificación de causa por privación ilegítima de la libertad agravada por el empleo de arma y su traslado al complejo penitenciario de Batán.