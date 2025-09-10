Pateó la reja de la casa de la ex y le partió una botella en la cabeza

Un llamado al 911 permitió aprehender el miércoles a la madrugada a un sujeto que ingresó por la fuerza en la casa de la ex pareja, la amenazó de muerte, le partió una botella en la cabeza y le provocó varios cortes.

Los efectivos llegaron a la zona de Córdoba y Avellaneda dónde el sujeto de 46 años pateó la reja del pasillo de acceso común al complejo habitacional e ingresó al PH de la ex pareja.

"Allí le propinó golpes con una botella de vidrio en la cabeza, produciéndole un corte y amenazando con matarla", dijeron autoridades policiales.

El agresor fue trasladado a la comisaría segunda dónde se labraron actuaciones por el delito de violación de domicilio, lesiones leves,daño y amenazas ante la fiscalía de Flagrancia.

El fiscal Leandro Arévalo dispuso su traslado a Tribunales para prestar declaración.