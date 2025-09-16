Trabajan en un andamio y cayeron al vacío: hay dos heridos

Dos hombres que estaban trabajando en la reparación de un edificio en La Perla sufrieron heridas leves al caer al vacío desde el andamio en el que estaban trabajando.

El hecho se registró hace instantes en un edificio ubicado en la avenida Independencia al 800 cuando por causas aún no establecidas, los hombres de 52 y 57 años cayeron al vacío.

Personal policial llegó al lugar y convocó a una ambulancia para atender a los heridos. Un móvil de Defensa Civil se hizo presente en el lugar.