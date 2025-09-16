"¿Bancarme a esta pelotu...?": el durísimo cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey en pleno programa
La polémica estalló al punto tal que el debate llegó a los insultos. Todo en vivo. ¿Cuál fue el motivo de la discusión?
En el programa que conduce en Telefé, por la mañana, Georgina Barbarrosa, una discusión entre dos panelistas terminó con agravios e insultos.
Discutiendo sobre la coyuntura actual de la política y las decisiones del Gobierno Nacional, Brey le hizo un reclamo a su colega por su comentario. "Sos una golpista", lanzó sobre Pazos. Lo que hizo que reaccionará saliéndose de las casillas su compañera.
Nancy Pazos la despotricó. "¿Vos me estás diciendo golpista a mi? Pero... andá a cagar. No hay una persona con más compromiso con al democracia que yo", comenzó en su alocución. Luego, siguió: "¿Bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista? No".
Mientras la conductora, Barbarrosa, y el resto de la mesa intentó calmar a Nancy Pazos, ella explicó que le faltaron el respeto y contestó de la misma forma. Por su parte, Mariana Brey eligió el silencio tras el durísimo cruce en vivo entre ambas.
