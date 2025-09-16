"¿Bancarme a esta pelotu...?": el durísimo cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey en pleno programa

En el programa que conduce en Telefé, por la mañana, Georgina Barbarrosa, una discusión entre dos panelistas terminó con agravios e insultos.

Discutiendo sobre la coyuntura actual de la política y las decisiones del Gobierno Nacional, Brey le hizo un reclamo a su colega por su comentario. "Sos una golpista", lanzó sobre Pazos. Lo que hizo que reaccionará saliéndose de las casillas su compañera.

Nancy Pazos la despotricó. "¿Vos me estás diciendo golpista a mi? Pero... andá a cagar. No hay una persona con más compromiso con al democracia que yo", comenzó en su alocución. Luego, siguió: "¿Bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista? No".

Mientras la conductora, Barbarrosa, y el resto de la mesa intentó calmar a Nancy Pazos, ella explicó que le faltaron el respeto y contestó de la misma forma. Por su parte, Mariana Brey eligió el silencio tras el durísimo cruce en vivo entre ambas.