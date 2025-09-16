Increíble: un reconocido periodista mostró en vivo los datos de su tarjeta

Un insólito episodio ocurrió en vivo ayer por la tarde en la pantalla de TN. El periodista de Policiales Ignacio González Prieto mostró el frente y dorso de su tarjeta bancaria mientras explicaba maniobras de ciberseguridad, en una escena que se convirtió en viral a través de las redes sociales. En su exposición quedaron visibles datos sensibles como el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el nombre del titular y el código de seguridad.

La situación se produjo mientras relataba cómo los delincuentes logran usar fotos de ambos lados del plástico para efectuar compras con dinero ajeno. En plena explicación, el comunicador exhibió en reiteradas oportunidades la tarjeta, sin reparar en la gravedad de mostrar públicamente información que nunca debe compartirse: de hecho, hasta sus propios compañeros lo alertaron.

En el estudio, sus colegas advirtieron inmediatamente el error y pusieron la voz de alerta. "No la muestres, no la muestres", le señalaron al aire, aunque el panelista ignoró sin miramientos las advertencias y hasta expuso la otra cara de la tarjeta. Con tono de burla, agregó: "Si me roban me lo paga el director, los productores y demás", restándole importancia a la exposición.

"Que no la muestre", reiteró una voz en el estudio, mientras otra ironizó: "Encima no debe ser de él, no la muestres Nacho". El propio González Prieto aclaró que la tarjeta sí era de su propiedad, lo que agravó la situación. El hecho se viralizó rápidamente en las plataformas como X e Instagram, donde hubo quienes se rieron de la escena y otros que advirtieron sobre el peligro de divulgar datos tan sensibles.