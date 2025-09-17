Tensión en la Facultad de Derecho por un principio de incendio: evacuaron el edificio

El siniestro ocurrió este miércoles en el comienzo de la jornada.

Un principio de incendio en la Facultad de Derecho provocó que cientos de estudiantes y docentes debieran evacuar con urgencia el edificio, ubicado sobre la calle 25 de Mayo casi Hipólito Yrigoyen, en el centro marplatense.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que alrededor de las 8, en el comienzo de la jornada educativa, docentes y estudiantes empezaron a ver una densa columna de humo y dieron aviso a las autoridades y posteriormente a los bomberos.

Debido a la situación, se dio inicio al protocolo de emergencias y se comenzó lentamente a evacuar las instalaciones, mientras una dotación del Cuartel Central de Bomberos ya estaba en el lugar.

Presuntamente el foco ígneo se habría originado en un sector del tercer piso, en los sanitarios y rápidamente fue controlado. No se reportó ningún herido.

En declaraciones a la prensa, el rector de la Unmdp, Alfredo Lazzeretti descartó que el principio de incendio haya sido por un desperfecto eléctrico y sostuvo que se originó en una madera ubicada en uno de los baños del tercer piso.