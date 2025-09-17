Impactante: intentaron asaltarlo en la casa y puso en fuga a los ladrones a los tiros

Un hombre que hace casi un mes logró poner en fuga a los tiros a un grupo de delincuentes que intentaron asaltarlo cuando su esposa llegaba a la casa pidió a la Justicia que se le lo llame a declarar y se avance en la investigación para lograr dar con los autores del hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Con el patrocinio del abogado penalista Maximiliano Orsini, la víctima denunció que el 21 de agosto, cerca de las ocho y media de la noche, estaba en su domicilio en inmediaciones de Alejandro Korn y Solís esperando a su esposa que llegaba de hacer unas compras para ayudarla a ingresar con la mercadería en el momento que estacionaron lugar dos motos con cuatro personas a bordo.

Según su relato, descendió un ocupante de cada rodado y ellos advirtieron que se trataba de un intento de robo por lo que decidieron correr al interior de la vivienda. En ese instante uno de los delincuentes que portaba un arma de fuego en su mano les gritó que le dieran la llave del auto porque si no los mataba.

Patearon al dueño de casa cuando entraba a la casa. (Foto: captura video).

En las imágenes a la que tuvo acceso 0223 se ve como en la desesperada huida, el denunciante cae al suelo. El hombre no pudo precisar en su exposición si fue producto de un tropiezo o de un golpe, pero recordó que uno de los agresores le pegó al menos dos patadas en la zona de la espalda mientras intentaba reincorporarse.

Tal como se ve en el video que el abogado anexó a la presentación judicial, la víctima llegó hasta la puerta de acceso de la vivienda mientras su esposa quedó atrapada a un costado de la reja de entrada donde uno de los delincuentes le exigía reiteradamente la entrega de las llaves del vehículo.

Tres ladrones huyeron en moto y uno a pie. (Foto: captura video).

El denunciante se puso de pie, entró a la casa y tomó una pistola calibre nueve milímetros - registrada a su nombre- con la que salió y realizó entre tres y cuatro disparos que pusieron en fuga a los ladrones: quien intentaba abrir el auto huyó por Solís en dirección al Juramento mientras que los otros tres se dieron a la fuga a bordo de las motocicletas por calle Korn hacia Gaboto.

Orsini pidió que se los llame a prestar declaración, que se disponga la intervención inmediata de la Dirección Departamental de Investigaciones o personal policial especializado a fin de individualizar a los responsables del hecho denunciado y se ordene el urgente relevamiento, secuestro y resguardo de registros fílmicos de cámaras públicas y privadas existentes en la zona que pudieran haber captado a los responsables.