Buena práctica para Colapinto: cómo terminó el argentino en las horas previas a la qualy

El argentino tuvo una práctica ilusionante y dejó ciertas expectativas de poder pelear por un lugar en la Q2 de la qualy.

Franco Colapinto va creciendo fin de semana tras fin de semana y lo volvió a demostrar en esta práctica libre 3 finalizando a tan solo siete décimas de Lando Norris, el líder de la tanda, y dos décimas por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo.

El argentino que recordemos que ayer tuvo una sola práctica porque le cedió su auto a Paul Aaron, hoy mostró las mejoras del auto y las positivas sensaciones con un muy buen tiempo de 1:20.034, que lo ubico en el puesto 14 a 703 milésimas de Lando Norris que se ubico como primero con un 1:19.331.

El nacido en Pilar sigue dando pasos adelante y así como lo demostró en la última carrera en Países Bajos, hoy logró vencer al francés por 213 milésimas, una distancia que si fuera en la clasificación lo habría dejado afuera al galo de la Q2.

Por detrás de Norris finalizó Charles Leclerc a tan solo 21 milésimas, Oscar Piastri a 165 milésimas, Max Verstappen a 167 milésimas y George Russell a 184 milésimas.

De esta manera Colapinto llega a la clasificación de las 11 horas en alza automovilística y buscará ubicarse en una buena posición que le permita sumar puntos mañana por primera vez en la temporada.