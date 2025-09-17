Incumplió restricción de acercamiento y apuñaló en el pecho a la nueva pareja de la ex

Un hombre de 48 años que incumplió una restricción de acercamiento y apuñaló a la nueva pareja de la ex fue aprehendido el martes a la noche cuando fue a la comisaría a denunciar que había tenido una pelea. El herido quedó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y su estado es reservado.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, todo sucedió en una vivienda en calle 238 y Tripulantes del Fournier, en el límite de los barrios Belgrano y Autódromo, cerca de las nueve de la noche y quedó al descubierto con el ingreso de un herido de 67 años a la guardia del Higa.

Quedó internado y su estado en reservado.

La víctima presentaba una herida de arma blanca en abdomen y en la parte izquierda del tórax y refirió haber sido agredido por el ex de su pareja que fue hasta la vivienda más allá de tener una restricción de acercamiento.

Al mismo tiempo, el agresor de se presentó en la comisaría undécima y dijo que había tenido una riña con otro sujeto en casa de su expareja y que lo habían llevado al hospital lesionado. Cuando los oficiales comunicaron la situación al fiscal Carlos Russo, éste dispuso que quedara aprehendido.

Las actuaciones se hicieron en la comisaría undécima.

Cerca de la medianoche desde el Destacamento Policial del Higa informaron que debieron sedar a la víctima y que tenía un drenaje lateral por lesión pulmonar. “Conforme evolución, podría ir a cirugía y su estado al momento es reservado”, dijeron fuentes oficiales.

Con el parte médico en su poder, el titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 dispuso la notificación de causa por el delito de homicidio en grado de tentativa y el traslado a Tribunales para prestar declaración.