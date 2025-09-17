"Desclasado": "Kun" Agüero defendió al gobierno de Milei y en las redes sociales no se lo perdonaron

El exfutbolista Sergio Agüero apoyó al gobierno del presidente Javier Milei y despertó una fuerte polémica en las redes sociales. Consultado por los periodistas sobre su mirada respecto de las medidas de la actual gestión, el “Kun” respondió: "Yo cuando era chico, mis compañeros y las personas que vivían en mi barrio no teníamos para comer… el no tener para comer existe hace años".

«Después creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que al final tenemos que apoyar lo que hoy está», cerró Agüero. Las declaraciones del “Kun” se viralizaron rápidamente y generaron una marcada división de opiniones: un sector lo respaldó, señalando que su testimonio refleja la dura realidad que atraviesan muchas familias argentinas; otro lo criticó, acusándolo de descontextualizar la situación social y económica del país y tildándolo de “desclasado”.

Las redes sociales se llenaron de comentarios tanto a favor como en contra, desatando un nuevo debate sobre la percepción de los problemas sociales y la política en el ámbito del fútbol, un espacio donde los íconos deportivos ejercen una influencia que trasciende las canchas.

Cada palabra de estos referentes futbolísticos tiene un fuerte peso para la sociedad, por eso es muy importante que sus opiniones sean analizadas con responsabilidad, ya que su impacto va más allá del deporte y puede influir en el pensamiento colectivo, especialmente en tiempos de polarización política y económica.

