¡Un peligro! Una camioneta a contramano por plena costa de Mar del Plata pasó a centímetros de un motociclista

El motociclista marplatense Darío Morelli grabó a un temerario conductor que circulaba a contramano por la costa de Mar del Plata y le pasó a escasos centímetros, pudiendo haber provocado una tragedia.

En las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, donde suma poco más de dos mil seguidores y sube contenido a bordo de su Yamaha Akrapovic azul, se lo puede observar cuando circulaba sobre la avenida Patricio Peralta Ramos por la curva que une Playa Grande con la Base Naval.

En subida y antes de llegar a la intersección con Formosa, el motociclista divisó a un imprudente y temerario conductor que manejaba una Ford Bronco Sport circulando a contramano por la costa en una jornada a pleno sol.

"Una bronco en contramano o una oportunidad de armar la moto desde cero otra vez ?", comentó en el posteo que hizo en Instagram, el cual cosechó decenas de mensajes en repudio del automovilista por la gravedad de la maniobra.