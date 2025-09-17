Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras
El conjunto de Marcelo Gallardo fue superado por los brasileños y en redes sociales explotaron las cargadas. El entrenador fue uno de los principales apuntados.
17 de Septiembre de 2025 23:17
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una gran noche de Copa Libertadores con la presencia de un equipo argentino, dio lugar a innumerables memes en X (exTwitter). La derrota de River frente a Palmeiras tuvo en vilo a todo el fútbol del continente. Los "millonarios" por la ilusión de pelear el torneo más importante de América, mientras que el resto esperando una derrota para sacar a relucir el humor y las burlas en las redes sociales.
