SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Copa Libertadores

Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras

El conjunto de Marcelo Gallardo fue superado por los brasileños y en redes sociales explotaron las cargadas. El entrenador fue uno de los principales apuntados. 

Vitor Roque festeja y Gallardo lo sufre atrás.

17 de Septiembre de 2025 23:17

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una gran noche de Copa Libertadores con la presencia de un equipo argentino, dio lugar a innumerables memes en X (exTwitter). La derrota de River frente a Palmeiras tuvo en vilo a todo el fútbol del continente. Los "millonarios" por la ilusión de pelear el torneo más importante de América, mientras que el resto esperando una derrota para sacar a relucir el humor y las burlas en las redes sociales.


 

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar