Los mejores memes de la derrota de River ante Palmeiras

Una gran noche de Copa Libertadores con la presencia de un equipo argentino, dio lugar a innumerables memes en X (exTwitter). La derrota de River frente a Palmeiras tuvo en vilo a todo el fútbol del continente. Los "millonarios" por la ilusión de pelear el torneo más importante de América, mientras que el resto esperando una derrota para sacar a relucir el humor y las burlas en las redes sociales.



