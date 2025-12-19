Desafío casi cumplido: los corredores solidarios están por llegar a Mar del Plata

El grupo de corredores unirá las ciudades de La Plata y Mar del Plata.

"Corriendo por un sueño" es una iniciativa de 20 corredores bonaerenses que emprenden desafíos con fines solidarios. Ahora, están por unir a las ciudades de La Plata y Mar del Plata con su andar, para juntar fondos para distintas instituciones de la Provincia: el voluntariado Ludovica, la Fundación Cecilia, el Hogar San José de Dolores, los Bomberos voluntarios de Lezama, El Galpón de Teresa, el Hogar San Justo y el Hogar Mahatma de Mar del Plata.

Antes de iniciar esta carrera, una de las integrantes del grupo le había contado a 0223 que además de los que corren, el equipo está integrado por personas de apoyo, nutricionistas, kinesiólogos y encargados de logística: "La llegada a cada posta es un paso más hacia la esperanza y una oportunidad para inspirar a otros a ayudar".

El trayecto de La Plata a Mar del Plata

El primer día del desafío los corredores recorrieron 117 kilómetros, uniendo el punto de partida -la ciudad de La Plata - con Lezama.

- con Lezama. El segundo, los kilómetros recorridos fueron 57, hasta llegar al Municipio de Dolores.

En la jornada del miércoles los corredores continuaron el trayecto avanzando los 68 kilómetros que separan Dolores de Maipú.

Hoy llegarán hasta Coronel Vidal , sumando otros 69 kilómetros.

, sumando otros 69 kilómetros. El tramo final: durante la jornada de mañana los corredores completarán los 68 kilómetros restantes, llegando a Mar del Plata.

Un desafío que tiene que llegar a todos lados

A través de la cuenta oficial de Instagram del equipo, los corredores publicaron un video con un pedido especial: "Que llegue a la mayor cantidad de gente posible". Allí comparten imágenes del trayecto del desafío, mientras solicitan que cada espectador comparta la iniciativa con más personas.

Además incluyeron las cuentas de todas las instituciones que recibirán los fondos recaudados y los datos para transferencias, para todos los que quieran sumarse a colaborar. Estos son: