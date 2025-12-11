Ultramaratonistas unirán La Plata con Mar del Plata por un fin solidario

“Corriendo por un sueño” es una iniciativa solidaria de 24 corredores oriundos de La Plata que están convencidos de que el deporte es una herramienta transformadora para la sociedad y, por eso, este 16 de diciembre iniciaran un gran desafío: unirán corriendo las ciudades de La Plata y Mar del Plata.

“Somos un grupo de 40 personas, no solo somos los que corremos, hay personas de apoyo, nutricionistas, kinesiólogos, encargados de logística”, dice en diálogo con 0223 Maite, una de las ultramaratonistas que participará de este desafío. “Es la primera vez que corro por una causa, siempre corrí compitiendo conmigo”, dijo visiblemente entusiasmada por la carrera que la tendrá a puro trote hasta el 20 de diciembre por la tarde noche.

Según explicó la mujer, el día más difícil del trayecto será el primero, cuando recorran 117 kilómetros uniendo La Plata con Lezama. El segundo día constará de 57 kilómetros hasta llegar a Dolores. Los 68 kilómetros que separan Dolores de Maipú, en tanto se realizarán en una tercera jornada. Para el cuarto día de Raid, esperan transitar 69 kilómetros hasta Vidal y, el último día, los 68 kilómetros restantes hasta llegar a Mar del Plata.

“Sabemos que es un montón. Salimos todos juntos. Somos cinco que vamos a hacer el tramo completo, los demás van a hacer alguna de las distancias”, explicó la mujer.

Consultada sobre cuáles son las instituciones que ayudarán, contó que son: el voluntariado Ludovica, la Fundación Cecilia, Hogar Sn José de Dolores, SebasArmenault, Bomberos voluntarios de Lezama, El Galpón de Teresa, el Hogar San Justo y el Hogar Mahatma de Mar del Plata.

"Cada kilómetro recorrido es un paso más hacia la esperanza y una oportunidad para inspirar a otros a ayudar", es el lema de la carrera.

“Va a ser muy emocionante la llegada a cada una de las postas”, aseguró Maite. La llegada a cada punto y cada kilómetro recorrido es, para este grupo de atletas, "un paso más hacia la esperanza y una oportunidad para inspirar a otros a ayudar".