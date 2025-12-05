Mahatma, el hogar para bebés que necesita una mano de todos

La tarea del Hogar Mahatma es inigualable. Se trata de un espacio de abrigo en la ciudad para la primera infancia de Mar del Plata. Su directora, Giselle Continanzia, sostiene un hogar para bebés que necesitan protección y cuidados especiales, pero la actividad hoy se le está haciendo muy difícil.

"Nos vamos desfinanciando económicamente debido a que la beca no aumenta en todo el año, sumado a la situación del país", explicó a 0223. La vivencia diaria con los bebés implica gastos que se vuelven cada vez más costosos: entre 80 y 88 latas de leche maternizada por mes, 220 pañales mensuales por cada bebé, la medicación y las necesidades de cada uno de los niños y niñas.

Se trata del único espacio de abrigo en la ciudad para la primera infancia en Mar del Plata.

"Los costos anuales que tenemos se vuelven más costosos, porque a lo que conlleva que ellos se críen en la institución hay que sumar los gastos fijos del hogar en sí. Por suerte, la beca oficial que tenemos la usamos para cubrir los sueldos de las 14 referentes afectivas, aunque como no aumenta, no los podemos subir", lamentó.

La falta de fondos implica también un retroceso en cosas básicas y fundamentales como la compra de vestimenta nueva o los materiales que no se pueden afrontar. Sin embargo, hay una red de amigos de la ong que la acompañan.

Realizan una titánica tarea, única en Mar del Plata, y hoy requieren del acompañamiento de los marplatenses.

"Tenemos la suerte de tener de forma gratuita a los profesionales de la salud que son amigos y los atienden mensualmente; también hay una amiga que me prepara las viandas y las trae, otros que lavan la ropa, y todo eso nos permite seguir estando, porque el gasto se vuelve enorme", subrayó.

En este punto, las donaciones realmente marcan una diferencia. Giselle sostiene que es una casa hermosa y que se ubica en un lugar privilegiado (zona Mitre) pero que eso genera que muchos prejuzguen y piensen que no necesitan ayuda. Sin embargo, la propiedad es donada y hay "un esfuerzo muy grande" detrás de lo que se ve.

Su directora, Giselle Continanzia.

"Los chicos necesitan de todos nosotros porque son parte de la sociedad y están con una mochila muy grande y pesada como carga de su historia de vida. Buscamos poder garantizarles una atención continuada y nos falta cubrir las necesidades que tiene el hogar", añadió la responsable.

Para alcanzar donaciones: Mitre 2435. Para comunicarse, a través de la cuenta oficial de Instagram @hogar_mahatma o al mail hogarmahatma@gmail.com.