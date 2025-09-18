Los hinchas de Aldosivi coparon el predio para apoyar al equipo

La hinchada del "Tiburón" acudió al predio con el objetivo de alentar al equipo en la previa del partido clave del próximo sábado ante Tigre.

Aldosivi se encuentra en un momento complicado en la tabla anual y los promedios y los hinchas decidieron poner de su parte y apoyar al equipo con un banderazo en la previa del encuentro del sábado ante Tigre en Victoria por la fecha 9 del Torneo Clausura.

Tras el debut de Guillermo Farre con derrota ante Sarmiento el pasado sábado, el equipo marplatense buscará sumar de a tres por primera vez en el semestre para cortar la mala racha y volver a meterse en la pelea por evitar el descenso a la Primera Nacional, ya que actualmente se encuentra último en ambas tablas.

Con respecto al partido frente al "Matador", Farre se verá obligado a hacer dos modificaciones como mínimo ya que no contará con Giuliano Cerato y Roberto Bocchi, ambos por suspensión. Esto podría darle nuevos aires al equipo y no se descarta que haya más modificaciones en la zona ofensiva.