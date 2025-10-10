Malas noticias para Aldosivi: un jugador se lesionó en el entrenamiento y se perderá el partido con Huracán

Guillermo Farré tenía en mente repetir el once titular que ganó en Santa Fe pero durante la práctica de hoy uno de sus jugadores se lesionó y se perderá el partido del domingo.

Aldosivi cortó la racha negativa con el triunfo ante Unión el viernes pasado y Guillermo Farré pudo trabajar con un poco más de tranquilidad para preparar el encuentro por la fecha 12 del Torneo Clausura de este próximo domingo ante Huracán. Pero durante esta mañana las alarmas se encendieron en el puerto ya que uno de los titulares sufrió una molestia física que no le permitirá jugar.

Estamos hablando de Agustín Palavecino, el jugador que pertenece a Estudiantes de La Plata que se encuentra cedido en el "Tiburón". El atacante se ganó el puesto de titular en los últimos encuentros junto a De La Vega, pero durante esta mañana sufrió una molestia muscular y se perderá el duelo clave ante el "Globo".

De esta manera, se espera que Farré solo realice una modificación para recibir el domingo a partir de las 14:30 en el José María Minella a Huracán. El probable once titular sería: Jorge Carranza; Giuliano Cerato; Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino; Justo Giani, Tiago Serrago; Facundo De La Vega y Tobías Cervera o Natanael Guzmán.