Detenido

Robó una tarjeta de débito y fue directo a llenar la alacena: intentó gastar $4.000.000 en un mayorista

El sujeto de 42 años quedó aprehendido tras confirmarse que la documentación había sido sustraída momentos antes.

El robo ocurrió en inmediaciones del supermercado.

18 de Septiembre de 2025 19:00

Por Redacción 0223

Un hombre de 42 años fue aprehendido este jueves en el supermercado Vital, ubicado en Ruta 88 kilómetro 5, luego de intentar realizar una compra por cuatro millones de pesos utilizando una tarjeta de débito y un DNI robados.

Las pertenencias habían sido sustraídas horas antes a otro hombre, también de 42 años, en la zona de Juan B. Justo y Chile. Personal del Comando de Patrullas detectó la maniobra y procedió a identificar al sospechoso.

La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del doctor Bruna (UFIyJE N° 10), dispuso que el imputado sea notificado por los delitos de “Encubrimiento” y “Tentativa de Estafa”. Además, se secuestró la documentación para ser restituida a la víctima.

Las autoridades judiciales resolvieron no adoptar medidas restrictivas de la libertad para con el acusado, quien quedó imputado en la causa.

