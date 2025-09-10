Le robó el celular a un camionero dormido: se despertó, lo corrió y lo redujo a los golpes

Un hombre de 32 años que el miércoles al mediodía le robó el celular y un morral a un camionero que se quedó dormido en el rodado fue aprehendido por personal policial luego de que la víctima se despertara y lo redujera tras tomarse a golpes de puños.

Fue a partir de un llamado al 911 que denunció una aprehensión civil que personal del Comando de Patrullas arribó a la zona de Juramento al 1100 donde un hombre de 36 años tenía reducido al sujeto que le robó sus pertenencias.

“La víctima se despertó y vio que el ladrón escapaba con el celular y el morral por lo que lo corrió hasta el pasillo del asentamiento ubicado a pocos metros. Si bien el imputado lo golpeó con un fierro oxidado, el chofer lo redujo a golpes”, informaron autoridades policiales.

Una ambulancia del Same llegó al lugar y atendió a la víctima y al imputado porque ambos sufrieron heridas. Luego el ladrón fue trasladado a la comisaría tercera donde se labraron las actuaciones por el delito de robo agravado. La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.