Flamengo tuvo un arranque furioso pero se pinchó y Estudiantes descontó sobre el final

El equipo de Eduardo Domínguez sacó un buen resultado en el partido de ida y buscará la clasificación en su casa el próximo jueves.

Estudiantes de La Plata la sacó barata, descontó sobre el final y cayó por 2-1 ante Flamengo en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Maracaná de Brasil.

El arranque furioso del conjunto carioca fue letal, a los 15 segundos, Pedro abrió el marcador para el "Mengao", un baldazo de agua fría que no se esperaba recibir tan temprano el equipo argentino.

El vendaval continuó ya que luego de una buena jugada colectiva por el sector izquierdo, le cayó el centro al segundo palo a Guillermo Varela y de voleo amplió la ventaja a los 9 minutos para poner a los dirigidos por Filipe Luis 2-0 arriba.

Con el correr de los minutos el local se fue quedando y el conjunto de Domínguez se empezó a sentir más cómodo en el terreno de juego, algo que le permitió pelear aún más el control de la pelota y también irse solo con esa diferencia en contra al entretiempo.

En la segunda parte el "Pincha" fue más con algunos buenos cambios que hizo Eduardo Domínguez. El ingreso de Alexis Castro le vino muy bien para cambiar la postura del equipo platense con la pelota y también un poco más adelantado en el terreno de juego.

Un detalle clave sobre el final fue la expulsión de Gonzalo Plata que a los 83 minutos recibió la segunda amarilla y dejó con uno menos al local, un golpe que pegó fuerte en la mandíbula del Flamengo que se tiró aún más atrás y lo terminó pagando caro.

El descuento del "Pincha" llegó a los 90 desde el sector izquierdo con un centro pasado, la pelota le quedó tras una carambola al goleador, Guido Carrillo, que remató de volea y puso el 1-2 que sin dudas fue una gran noticia para el estado anímico del equipo argentino pensando en el encuentro de vuelta.

El próximo jueves en el Estadio Uno de La Plata, el Estudiantes de Eduardo Domínguez buscará dar vuelta la serie para meterse entre los cuatro mejores equipos del continente.