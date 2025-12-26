¿Jornada de playa? Cómo estará el tiempo este sábado en Mar del Plata

El pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional (SMN) anticipó que el próximo sábado 27 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas mínimas que rondan los 19°C y máximas de 25°C.

Se estima un descenso importante de temperatura durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, alcanzando los 19°C. Por la mañana el cielo se despejará en mínima medida y se presentarán vientos del sector sur de hasta 22 km/h.

Hacia la tarde el día tendrá su momento más cálido, con el cielo levemente nublado y la temperatura en su máxima, de 25°C. El viento del sur alcanzará entre 23 y 31 km/hr, pero no habrá probabilidades de lluvias ni tormentas.

Para la noche el cielo estará completamente despejado, con un marcado descenso de la temperatura hacia los 19°C. El cielo se mantendrá así durante la mañana del domingo, para después volver a nublarse.

En definitiva, la jornada del sábado estará ideal para disfrutar de la playa: sin calor agobiante, sin lluvias y sin vientos fuertes que hagan levantar arena de manera molesta.