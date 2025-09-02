Impactante hallazgo: un cuerpo apareció flotando en el agua

Este martes por la mañana hubo un intenso operativo policial en la costanera central por el hallazgo de un cadáver que apareció flotando en el río a la altura de calle Balcarce, en la ciudad santafesina de Rosario. Distintos transeúntes que lo divisaron dieron rápido aviso al 911 y fue una lancha de Prefectura la que logró interceptarlo y sacarlo del agua.

Por el momento no trascendieron detalles ni características sobre el cuerpo hallado. Según informaron medios locales se trataría de un hombre que estaba vestido y flotaba boca abajo.

La patrulla de Prefectura trasladó el cuerpo por el río hasta el amarre que la fuerza tiene a la altura de la Fluvial. Hasta allí se llegó el equipo de Criminalística y la Policía de Investigaciones para realizarle las primeras pericias.

Una vez terminado el protocolo, el cuerpo será trasladado al Instituto Médico Legal donde se le realizará una autopsia para tratar de identificarlo y determinar el tiempo que llevaba en el agua.