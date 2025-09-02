Llegó el Sheriff: Peñarol anunció el regreso de Al Thorton

La institución anunció el regreso de su extrajero figura que jugará por quinta temporada consecutiva.

Luego de que Peñarol haya comenzado la pretemporada hace dos semanas, en la jornada de hoy el club hizo oficial la llegada de su princial estrella, Al Thorton, que en las últimas horas arribó a Mar del Plata.

Cabe recordar que el Sheriff viene de ser el goleador de la última Liga Nacional con un promedio de 18 puntos. Además también promedió 6.2 rebotes y 1.2 asistencias.

Al Thorton vestirá la casaca "Milrayita" por quinta temporada consecutiva y será el referente del plantel que estará integrado por: Luciano Guerra, Facundo Vázquez, Facundo Tolosa, Agustín Pérez Tapia, Xavier Carreras, Nicolás Chiaraviglio, Ivan Basualdo, Roberto Acuña.

Por otra parte cabe recordar que Gastón Córdoba no formará del plantel luego de que se confirmará que deberá operarse su ojo y por esta razón tendrá que salir a buscar un nuevo interno. Sumado a la ficha que le queda libre como viene haciendo las últimas temporadas.

En las últimas horas surgieron los rumores de que Peñarol buscará realizar algunos amistosos antes del debut en la Liga Nacional que será a finales de este mes.