Brutal: mataron a un hombre a quemarropa e investigan si se trató de un crimen narco

Un hombre de 34 años fue asesinado en una emboscada que tuvo lugar este lunes por la noche en la zona oeste de Mar del Plata, donde un grupo de delincuentes que abrió fuego presuntamente desde una moto. Es el tercer homicidio en casi 48 horas.

De acuerdo a las primeras informaciones que pudo corroborar 0223, el homicidio tuvo lugar en inmediaciones de Tripulantes del Fournier y Carlos Gardel, en el límite de los barrios General Belgrano y Don Emilio. "Bajaron a los tiros y le llevaron la moto en la que andaba", contó un testigo a este medio.

Según señalaron distintos testigos, el hombre fue acribillado a quemarropa de al menos dos disparos. Su cuerpo quedó tendido en el asfalto sin vida, mientras que otro vecino de 24 años que estaba circunstancialmente en el lugar resultó herido y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El ataque ocurrió en el barrio Don Emilio.

Las primeras informaciones dan cuenta que la víctima ofrecía en el lugar un teléfono celular cuando fue reconocido por los atacantes. No obstante, las versiones de los testigos señalan que la víctima tenía antecedentes penales y era señalado

En el lugar trabaja personal de la Policía Científica y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same). En el marco de una causa por el delito de homicidio y lesiones, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 a cargo de la fiscal Romina Díaz.

Se trata del tercer homicidio que sucede en menos de 48 horas, después que el domingo por la madrugada asesinaran de una puñalada en el pecho a Juan Carlos Lescano en el barrio Las Américas y ultimaran de un tiro en la espalda a Osvaldo Urbistondo el domingo por la noche en el barrio Santa Rita.