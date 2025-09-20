Con la soga en el cuello y con muchos cambios, Aldosivi visita a Tigre en busca de sumar su primera victoria

El equipo de Guillermo Farré visita esta tarde al elenco de Victoria con el objetivo de salir del último puesto de la tabla.

Luego de la derrota en Junín ante Sarmiento la semana pasada, Guillermo Farré pateó el tablero y hará muchos cambios para el encuentro de esta tarde en el que su Aldosivi visitará a Tigre por la fecha 9 del Torneo Clausura.

El "Tiburón" apenas sumó 3 puntos de 24 posibles en lo que va del torneo y por esta razón el técnico cordobés hará cinco modificaciones en el once titular con algunas salidas sorpresivas.

Dentro de los cambios que realizará para el encuentro de esta tarde el ex dt de Belgrano se encuentran: el de Cerato y Bocchi por sanción que en sus lugares ingresarán Rochi González y Esponda; la vuelta de Mottes en lugar de Kummer; y las salidas de Justo Giani y Nacho Guerrico que serán reemplazados por Fermando Román y Facundo De La Vega.

De esta manera los once titular que eligió Farré serían: Jorge Carranza; González, Yonathan Cabral, Mottes, Román; Martín García, Esponda, Natanael Guzmán, Tiago Serrago; Tobias Cervera y De La Vega.

El elenco marplatense enfrentará a partir de las 19 horas a un equipo como es el de Diego Dabove que llega de cuatro sin poder ganar con tan solo dos puntos de 12 posibles por lo que buscará el "Tiburón" buscará aprovecharse de esta situación para salir del último puesto de la tabla anual y de promedios.