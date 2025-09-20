Despiste, vuelco y muerte en la ruta

Un hombre murió este viernes, luego de haberse despistado con su auto y volcar en el camino de las Altas Cumbres de la provincia de Córdoba.

El hecho se registró a la altura del paraje Río de los Sauces, en el kilómetro 26 de la ruta provincial 34, donde efectivos de la Policía Caminera encontraron el cadáver de la víctima, quien cayó a un barranco de 200 metros de profundidad.

Según precisó eldoce.tv, el auto cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros e impactó con una zona rocosa. A raíz de ello, el conductor salió despedido del vehículo que continuó descendiendo 150 metros más.

Personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y Bomberos llevaron a cabo el operativo de rescate.

Según informaron medios locales, el hombre manejaba desde la ciudad en dirección a Traslasierra, al tiempo que la fiscalía de turno trata de determinar si viajaba junto a otra persona.