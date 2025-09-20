No va más: partido suspendido por condiciones desfavorables a minutos del final

A 17 minutos del final, el partido fue suspendido por condiciones desfavorables y ambos equipos se marcharon a los vestuarios.

A 17 minutos del final el Brian Ferreyra suspendió el encuentro por condiciones desfavorables cuando Aldosivi perdía 2-0 con Tigre por el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Aldosivi avisó temprano con una pelota parada que le llegó a Gonzalo Mottes y el arquero local hizo una gran atajada pero finalmente la jugada fue anulada por posición adelantada.

Pero poco le duró el buen momento al equipo de Guillermo Farré ya que a los 10 minutos, el equipo de Diego Dabove tuvo una buena jugada colectiva por el sector izquierdo, la pelota le llegó a Jabes Saralegui que remató, Carranza dejó el rebote y Nacho Russo empujó la pelota para poner el 1-0.

Siete minutos más tarde, el equipo marplatense salió mal jugando del fondo, le quedó la pelota a David Romero que enfrentó mano a mano a Carranza pero le picó y se fue por arriba del travesaño.

A los 36 minutos, el "Matador" amplió la ventaja con una buena jugada colectiva por el medio, la pelota le quedó a Nacho Russo que habilitó en profundidad a Romero que gambeteó a Carranza y puso el 2-0.

Para la segunda mitad del encuentro, Farré dispuso de tres cambios para intentar remontar el resultado. Ingresaron: Palavecino, Emiliano Rodriguez y Justo Giani en lugar de Tobias Cervera, Martín García y Natanael Guzmán.

El equipo marplatense fue el que tuvo la primera. A los dos minutos, Fernando Román fue hasta el fondo por el sector izquierdo, tiró el centro atrás, la pelota le quedó a Justo Giani que remató de primera y Zenobio se lució con una gran atajada para evitar el descuento de la visita.

A los 21, el equipo de Dabove tuvo la oportunidad de llegar al tercer tanto pero Russo no lo consiguió. David Romero desbordó por el sector izquierdo y tiró el centro pasado que conectó el Nº29 pero la pelota se fue por encima del travesaño.

Tres minutos más tarde el "Tiburón" conseguía el descuento por vía aérea pero Cabral tocó la pelota con la mano y luego con la cabeza por lo que a instancias del VAR el tanto fue anulado y el gol no subió al marcador.

Cuando quedaban 18 minutos para el final del encuentro, se cortó la luz y al regresar se largó una lluvia torrencial que inundó la cancha por lo que el árbitro decidió suspender el encuentro.