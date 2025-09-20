River cayó en Tucumán y llega con dudas a la vuelta con Palmeiras

El equipo de Marcelo Gallardo cayó en su visita a Tucumán en la previa del duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River perdió 2-0 en su visita a Atlético Tucumán en el partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Leandro Díaz marcó el 1-0 para Atlético Tucumán ante River. Tras un tiro de esquina al área, el ex atacante de Lanús cabeceó en el área chica y anotó. Pero Facundo Tello anuló el tanto a instancias del VAR por un fuera de juego del ex futbolista de Estudiantes de La Plata.

Cinco minutos más tarde el "Decano" abrió el marcador de la mano de Clever Ferreira que anotó el 1-0. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Lautaro Godoy metió un gran centro al segundo palo del área chica donde Ferreira se elevó ante una floja salida a interceptar de Jeremías Ledesma, cabeceó y abrió el marcador.

A los 21 minutos del complemento, Sebastián Boselli bajó en el área a Lautaro Godoy y el árbitro Tello sancionó penal. Un minuto más tarde, Leandro Díaz cambió el penal por gol para Atlético Tucumán con un fuerte remate al medio ante el vuelo a la derecha del arquero Ledesma y puso el 2-0.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo superar en la tabla a Deportivo Riestra y se mantiene como escolta con 18 unidades. En la próxima fecha, su rival será el conjunto del barrio porteño del Bajo Flores al cual recibirá desde las 18 horas del domingo en el estadio Monumental.

Pero en lo pronto, el "Millonario" deberá viajar a San Pablo para enfrentar a Palmeiras el miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.Los dirigidos por Gallardo deberán ganar por un gol de diferencia para ir a los penales o por más de dos para clasificar a la próxima fase.

Por su parte, los de Lucas Pusineri escaló a la quinta posición con 12 puntos y en la siguiente jornada visitará a Vélez Sarsfield el próximo lunes desde las 20 horas en el estadio José Amalfitani.