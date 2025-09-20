Cuándo se reanuda el Aldosivi vs Tigre

Tras la suspensión por lluvia a falta de 17 minutos para el final del encuentro, se confirmó cuando se reanudará el partido.

El encuentro entre Tigre y Aldosivi se suspendió por las condiciones climáticas a falta de 17 minutos para el final y se reanudará mañana por el mediodía para completar el partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

La Liga Profesional confirmó que el encuentro se reanudará mañana a partir de las 12 del mediodía con dos tiempos: un tiempo de nueve minutos y otro de ocho sin entretiempo en el medio. Además cada club tendrá la posibilidad de cambiar la formación de arranque sin que cuenten las modificaciones.

Aldosivi buscará mañana remontar un 0-2 que actualmente lo deja nuevamente como último puesto tanto en la tabla anual como en la de promedios.