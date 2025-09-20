Día de la Primera sin primavera: se renueva el doble alerta para las próximas horas en Mar del Plata

Comienza la primavera, pero la llegada de la estación más esperada no se verá traducida en el tiempo, según los datos anunciados por el Servicio Meterológico Nacional (SMN). Es que el organismo anunció que rige un alerta naranja y otro amarillo para la noche del sábado y gran parte del domingo.

Para la noche de este sábado continúa vigente un alerta naranja por tormenta. "El área será afectada por tormentas fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual", anunció el SMN.

Durante la madrugada de este 21 de septiembre, regirá un alerta amarillo por lluvias. Según el organismo, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descartan algunas tormentas embebidas. Además, se esperan vientos del este entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Por la mañana las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad, con vientos del sur entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

Hacia la tarde las lluvias serán aisladas aunque será el momento con mayor intensidad de viento. "El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 45 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los kilómetros por hora", indicaron desde el SMN.

Para la noche se espera un cielo nublado con unos 7 grados. El viento mantendrá su dirección a entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.