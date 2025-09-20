La suerte no jugó para el argentino: P16 para Franco Colapinto en la Q1

El argentino no pudo avanzar a la segunda parte de la clasificación y largará mañana en el puesto 16.

Franco Colapinto que venía teniendo un muy buen sábado, finalmente no pudo pasar a Q2 por 113 milésimas y además en el final con el afán de mejorar su tiempo para ingresar se terminó dando un fuerte golpe.

En el arranque de la Q1, Alex Albon tuvo un incidente en la primera curva y justo Franco había mejorado su tiempo para ponerse con el décimo mejor, pero luego el argentino no consiguió mejorar y se quedó afuera con: Albon, Pierre Gasly, Esteban Ocon y Nico Hulkemberg.

Dentro de la mala noticia que no fue pasar a la siguiente instancia, el joven de 22 años volvió a vencer a Gasly en una clasificación ya que tuvo un tiempo 360 milésimas más rápido.

En la Q2, sorpresivamente quedaron eliminados Lewis Hamilton y Fernando Alonso que tenían potencial como para meterse en la última sesión de clasificación pero una bandera amarilla los obligó a frenar y luego Yuki Tsunoda los terminó sacando. Además también quedaron eliminados: Gabriel Bortoleto, Lance Stroll y Oliver Bearman.

Finalmente luego de dos banderas rojas en la Q3, Max Verstappen se quedó con la pole con un tiempazo de 1:41.117 y largará desde el primer lugar mañana. Dicha sesión tuvo los incidentes de Leclerc y Piastri (dos candidatos a la pole que largaran 10 y 9 respectivamente). El segundo lugar se lo quedó Carlos Sainz y el tercero Liam Lawson. Mientras que Lando Norris no hizo un buen tiempo y largará desde el séptimo puesto.