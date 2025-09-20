Renuevan el alerta naranja: qué precauciones tener este sábado en Mar del Plata. Foto: 0223.

Tras la intensa lluvia de este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta de color naranja para este sábado en Mar del Plata por tormentas.

Se trata de un fenómeno meteorológico que alcanza no sólo a General Pueyrredon sino que también se extiende por Mar Chiquita y Miramar.

Las advertencias del organismo se extienden hasta la tarde-noche del día, e indican que el área será afectada por tormentas fuertes o severas, que serán acompañadas por abundantes lluvias.

También indican la presencia de actividad eléctrica frecuente y la posible caída de granizo, acompañado de ráfagas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

"Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados", manifestaron desde el SMN.

La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 12º, mientras que la humedad se mantendrá en un 99% y la visibilidad estará reducida a tan solo 3 kilómetros (o menos).

Recomendaciones

Desde Defensa Civil del Municipio dispusieron una serie de recorridas para patrullar en caso de registrarse inconvenientes y recordaron que siempre se puede llamar al 103 en caso de emergencias o problemas durante el temporal.

A su vez, desde el SMN recomiendan evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos del hogar que puedan volarse y resguardar a los animales que puedan estar sueltos.