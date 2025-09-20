Una columna de alumbrado cayó sobre un auto en la costa y el Emvial deberá afrontar millonaria indemnización

No fue un choque, ni un descuido al volante. El 3 de abril de este año, una columna de alumbrado se desplomó sobre un Fiat Cronos estacionado en la costa y a metros de una emblemática firma marplatense, generando daños de magnitud. Vidrio trasero destrozado, baúl hundido, faro raspado, guardabarros dañado, entre las consecuencias que ahora deberá afrontar el Emvial.

Luego que el dueño del vehículo se encontrara con la escena insólita en Brandsen al 3.200, en las inmediaciones de la histórica fábrica original de Havanna, la maquinaria burocrática se puso en marcha. Fotos, presupuestos, informes técnicos y dictámenes legales, entre las habituales tramitaciones.

El Emvial reconoció su responsabilidad por la caída de la columna de alumbrado. Foto: archivo Emvial.

Y ahora, casi medio año después, el ente confirmó lo evidente: la columna cayó y el daño era responsabilidad municipal. No había terceros, ni responsables internos que ameritaran un sumario. Solo una reparación que había que afrontar.

El número final llegó desde la contaduría: $3.055.000. Ese será el monto que el municipio destine para cubrir la chapa, pintura y repuestos del vehículo. La resolución se firmó el 11 de septiembre, cinco meses después del incidente, con la firma digital del presidente del ente.