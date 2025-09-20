Una columna de alumbrado cayó sobre un auto en la costa y el Emvial deberá afrontar millonaria indemnización
El vehículo estacionado en La Perla terminó aplastado por una columna de alumbrado público. Meses después, el municipio reconoció el daño y pagará más de tres millones de pesos para cubrir la reparación.
Por Redacción 0223
PARA 0223
No fue un choque, ni un descuido al volante. El 3 de abril de este año, una columna de alumbrado se desplomó sobre un Fiat Cronos estacionado en la costa y a metros de una emblemática firma marplatense, generando daños de magnitud. Vidrio trasero destrozado, baúl hundido, faro raspado, guardabarros dañado, entre las consecuencias que ahora deberá afrontar el Emvial.
Luego que el dueño del vehículo se encontrara con la escena insólita en Brandsen al 3.200, en las inmediaciones de la histórica fábrica original de Havanna, la maquinaria burocrática se puso en marcha. Fotos, presupuestos, informes técnicos y dictámenes legales, entre las habituales tramitaciones.
Y ahora, casi medio año después, el ente confirmó lo evidente: la columna cayó y el daño era responsabilidad municipal. No había terceros, ni responsables internos que ameritaran un sumario. Solo una reparación que había que afrontar.
El número final llegó desde la contaduría: $3.055.000. Ese será el monto que el municipio destine para cubrir la chapa, pintura y repuestos del vehículo. La resolución se firmó el 11 de septiembre, cinco meses después del incidente, con la firma digital del presidente del ente.
Leé también
Temas
Lo más
leído