Sangriento enfrentamiento en La Peregrina: baleó e intentó apuñalar a su vecino y lo detuvieron

Un hombre de 35 años fue detenido en el barrio La Gloria de la Peregrina luego de ser acusado de balear e intentar apuñalar a su vecino tras una pelea.

El hecho ocurrió el pasado martes en la calle Río Atuel esquina Río Dulce, cuando una joven de 32 años se encontraba en su vivienda junto a su pareja (33) y sus hijos, cuando el vecino llegó e ingresó de forma violenta.

Allí comenzó a insultarla e increparla, por lo que fue confrontado por la pareja. Al instante, el hombre sacó un revolver y comenzó a realizar disparos contra el hombre de 33 años (uno de los disparos rozó su pierna).

La disputa siguió en la vía pública, donde el agresor sacó un cuchillo tipo facón e intentó apuñalar al joven, produciéndole un corte en el antebrazo izquierdo.

A raíz de la herida, la víctima debió concurrir al Caps de La Peregrina donde recibió las primeras curaciones y posteriormente fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Durante la tarde del viernes, personal de la Comisaría 14º realizó un allanamiento en la vivienda del imputado, quien al momento del ingreso se encontraba en patio de su domicilio.

Los efectivos policiales procedieron al secuestro de un arma de fuego, revólver calibre 22 largo con 5 proyectiles intactos en su almacén cargador, 1 cuchilla tipo facón, 2 cuchillos, 2 cuchillas, 2 machetes y material de interés en la causa.

Por orden de los fiscales Juan Tapia y Carlos Russo se ordenó la notificación de formación de causa y posterior traslado y alojamiento en la Unidad Penal N° 44 del Complejo Penitenciario de Batan.