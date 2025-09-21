Horror: abusó de una nena de 12 años y mantenía amenazada a toda la familia dándoles changas

Un hombre de 59 años, identificado como J.C.M. y apodado “Juana”, fue detenido en Lugones, dentro de la provincia de Santiago del Estero, acusado de abusar sexualmente de una nena de 12 años entre 2023 y 2024. La víctima, que hoy tiene 13, fue derivada a un hospital con un cuadro de hemorragia que derivó en la denuncia.

La jueza Gladys Lami ordenó la prisión preventiva del acusado, mientras la fiscal Alejandra Sobrero avanza con la investigación. Según la causa, el aprehendido mantenía bajo su control a toda la familia de la niña, a quienes empleaba con pagos mínimos en tareas de changas y comercio. La víctima relató en cámara Gesell que era obligada a estar con él en la casa.

Al mismo tiempo, los peritajes médicos confirmaron que existió un abuso sexual con acceso carnal reiterado. Durante la audiencia, la defensa del imputado ofreció $5 millones como “resarcimiento”, aunque el Ministerio Público rechazó ese planteo y sostuvo que el caso deberá llegar a juicio recién en 2026.

Además, trascendió que el individuo habría amenazado al padre de la pequeña con la frase: “Te vas a quedar sin familia”. La investigación reveló que el atacante, oriundo de Buenos Aires y residente en Lugones desde hace varios años, ya tenía dos denuncias previas de 2019 por abuso sexual: una de una mujer adulta y otra de una menor. Ambas causas habían quedado sin resolución, pero ahora fueron reabiertas a partir de su detención.