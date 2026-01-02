Liberaron al acusado de secuestrar y violar a la sobrina

Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 le solicitaron a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención.

Más allá del pedido fiscal, el hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina seguirá el proceso en libertad tras la decisión de la Justicia de Garantías.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el sujeto de 48 años aguardará el avance de la causa a cargo del fiscal Carlos Russo ante quien negó los hechos y dio una versión exculpatoria.

Según la investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, la víctima de 23 años había ido a la casa de unos familiares en el barrio Jorge Newbery para pedir ayuda porque le habían robado la garrafa de su casa.

En el lugar le dijeron que usara la cocina y un tío le sugirió que se quedara hasta solucionar el problema. Sin embargo, desde ese momento, se le insinuó a la joven y limitó la posibilidad de salir de la casa.

"El hombre la amenazó, ejerció violencia física y la abusó en la casa", confirmaron autoridades judiciales a este medio que indicaron que la mujer pudo huir cuando un conocido llegó de visita.

La víctima fue directamente a la comisaría a denunciar y los informes médicos confirmaron la existencia de lesiones compatibles con una agresión sexual por lo que el fiscal pidió la aprehensión que se hizo efectiva el miércoles a la tarde.

Tal como se adelantó, el jueves el sujeto, acompañado por miembros de la defensa oficial, negó los hechos y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 le solicitaron a la Justicia de Garantías la conversión de la aprehensión en detención, pero la medida fue rechazada por el Juzgado de Garantías N°1.