Alerta roja por vientos huracanados en la Patagonia: se esperan ráfagas de 140 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por vientos huracanados para la Patagonia argentina, que este lunes registrará vientos del sector oeste con ráfagas que comenzarán en los 90 km/h, pero, en algunos sectores puntuales, pueden superar los 140 km/h.

Este lunes, además de una alerta amarilla por lluvias en Tierra del Fuego y las zonas cordilleranas de Santa Cruz y el sur de Chubut, la atención está puesta en las ráfagas que afectarán la Patagonia. Según informó Meteored, el cruce de un centro de bajas presiones por el Pasaje de Drake intensificará un canal de vientos del sector oeste.

Los fenómenos de mayor intensidad se esperan cerca del mediodía en el sur de Chubut, que se encuentra bajo alerta roja por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h y ráfagas que pueden superar los 140 km/h. En el resto de Chubut y Santa Cruz, el alerta es naranja por ráfagas muy intensas que podrán superar los 130 km/h.

Finalmente, el sur de Buenos Aires, sur de La Pampa, este y sur de Neuquén, Río Negro, costa de Chubut, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre los 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar entre 75 y 90 km/h.

Cuáles son las localidades bajo alerta por viento

Alerta Roja

Chubut: meseta de Río Senguer, Escalante, Sarmiento y sudoeste de Florentino Ameghino.

Alerta naranja

Chubut: Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer, Gastre, Mártires, Telsen, Paso de Indios, Gaiman, meseta de Biedma, meseta de Florentino Ameghino y meseta de Rawson.

Santa Cruz: toda la provincia.

Alerta amarillo