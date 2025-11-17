Completo: salió corriendo con una réplica, un cuchillo y dos estrellas ninja

Un hombre de 30 años que el lunes a la madrugada salió corriendo cuando vio a personal de Prefectura en el barrio Libertad fue aprehendido y notificado de la formación de una causa penal al descubrir que tenía en su poder una réplica de arma de fuego, un cuchillo y dos estrellas ninja.

Minutos después de las tres de la madrugada personal de Prefectura Naval Argentina que cumplían una orden de servicio de Seguridad Ciudadana interceptó en French entre Brasil y Paraguay a dos sujetos que intentaron darse a la fuga.

Intervino personal de Prefectura Naval Argentina.

Fue el imputado quien arrojó hacia una vivienda una réplica de arma de fuego de color negro y que además tenía entre sus prendas dos estrellas tipo ninja y un cuchillo con mango verde.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de causa para ambos, aunque dispuso que el hombre de 27 años quede en libertad. El mayor ser trasladado a sede judicial para declarar en la causa por encubrimiento y averiguación de ilícito.