Tiene múltiples antecedentes y cayó tras robar una camioneta

Un llamado al 911 que denunció el robo de una camioneta Toyota Hilux en la costa permitió aprehender a un hombre de 25 años que abandonó el rodado durante la persecución que llevó adelante la policía.

Autoridades policiales informaron que durante un operativo cerrojo vieron por la avenida Constitución en dirección a Tejedor el rodado de color gris por lo que iniciaron una persecución que finalizó en Pirán casi Cataluña.

El conductor quiso escapar a pie, pero fue interceptado en Constitución y Bélgica. De allí fue trasladado a la comisaría séptima donde labraron actuaciones por el delito de hurto doblemente agravado de llave y de vehículo dejado en vía pública.

Al identificarlo confirmaron que registra varios procesos penales previos, especialmente por delitos de robo y robo agravado.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la causa y su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.