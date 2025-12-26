No tienen perdón: delincuentes entraron a robar a una casa en Nochebuena y se llevaron hasta la comida del freezer

Sin espíritu navideño, un grupo de delincuentes le desvalijó la casa a una mujer que vive en el barrio Plaza Peralta Ramos de Mar del Plata durante la Nochebuena de miércoles 24 de diciembre y la despojó hasta de la comida que guardaba en el freezer.

Micaela, la damnificada, compartió imágenes de lo sucedido en su casa ubicada en Castelli y Dorrego. Los delincuentes ingresaron por el patio trasero y barretearon una puerta. Mientras ella pasaba la Nochebuena en la casa de una familia amiga, los ladrones revolvían sus pertenencias.

"Fue alrededor de las 23. Los vecinos escucharon un golpe, pero creyeron que era un fuego artificial. A las 00 cuando salieron a brindar vieron las puertas del garage abiertas y me llamaron", explicó en declaraciones a 0223.

Los delincuentes ingresaron por el patio trasero.

Todas las pertenencias de Micaela revueltas.

Según confió, los sujetos ingresaron por el patio trasero, palanquearon las rejas y rompieron la puerta. Al llegar a su casa, Micaela se encontró con una postal desaladora en medio de la Navidad: puertas rotas, estantes vacíos y todo revuelto.

"Se llevaron todo. Dos televisores, una computadora, una rueda de auxilio, toda nuestra ropa y calzados (nos dejaron con algunas pocas prendas). Se llevaron electrodomésticos, rompieron los muebles del nene de 5 años y hasta se llevaron casi todos los juguetes de él", lamentó.

Se llevaron hasta la comida del freezer.

Tal como se puede ver en las imágenes que compartió, la víctima detalló que hasta se llevaron la comida que guardaba en el freezer.

Asfixiada por la situación, puso a disposición su alias MICA.CAPALBO para aquellos que la quieras ayudar económicamente a reponerse. "Jamás pedí nada a nadie, pero me siento desesperada. No puedo afrontar el gasto de todo lo que se llevaron. Alquilo, no tengo un seguro. Hoy les pido ayuda a ustedes con lo que puedan. Todo va a ser bienvenido", concluyó.