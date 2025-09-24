Quién es el influencer que acusan de estafa a una paciente de cáncer y la increíble cantidad de dólares que habían recaudado

Un juego verificado en Steam terminó robando datos de cientos de usuarios y vaciando billeteras de criptomonedas, dejando como una de sus víctimas más visibles a un streamer con cáncer que perdió más de 32.000 dólares en plena transmisión benéfica.

Tras el masivo robo, la comunidad de seguridad y criptomonedas identificó al presunto atacante, apuntando a un influencer argentino llamado Valentín, quien residiría en Miami.

El título en cuestión, BlockBlasters, un platformer 2D de acción desarrollado por Genesis Interactive, debutó el 31 de julio de 2025 en Steam con reseñas positivas y se consolidó rápidamente como un juego gratuito relativamente exitoso.

La chica que fue estafada.

Sin embargo, el 30 de agosto se lanzó un parche identificado como Build 19799326, el cual introdujo en realidad un malware cuidadosamente disfrazado. Valve eliminó el juego de la plataforma poco después, aunque el daño ya estaba hecho.

El análisis de firmas de seguridad como G DATA MXDR reveló que el parche contenía archivos maliciosos diseñados para el robo de datos. Al ejecutarse, el script inicial recopilaba información sensible como IP, datos de inicio de sesión de Steam y la presencia de antivirus, enviando la información a un servidor remoto.

El juego que terminó siendo mal utilizado.

Posteriormente, el juego desplegaba otros scripts que permitían extraer información de navegadores, extensiones y, crucialmente, billeteras de criptomonedas.

Aunque al inicio los casos parecían aislados, las cifras pronto revelaron la magnitud del ataque: el investigador ZachXBT estimó que al menos 261 cuentas de Steam fueron comprometidas, con un robo que alcanzaría los 150.000 dólares. VXUnderground elevó la cifra a 478 víctimas confirmadas.

La historia más impactante fue la del streamer letón Raivo Plavnieks, conocido como RastalandTV. Mientras realizaba una transmisión en vivo para recaudar fondos para su tratamiento contra un cáncer en etapa 4, el creador descargó BlockBlasters. En cuestión de minutos, perdió más de 32.000 dólares de su monedero digital ante la mirada de su audiencia.

“Después de esto, me vaciaron más de 32.000 dólares de mis tarifas de creador ganadas en @pumpdotfun y todo cambió rápidamente,” explicó Plavnieks en X tras el incidente.

Tras la masiva estafa, la comunidad de criptomonedas y expertos en seguridad informática se movilizó para rastrear al atacante. El licenciado en Sistemas y programador Maximiliano Firtman precisó en su cuenta en la red social X que se reporta que “un argentino viviendo en Miami sería un delincuente que atacaba a pacientes de cáncer para robarles criptomonedas”.

Firtman agregó que la comunidad cripto afirma haber encontrado al responsable, señalando a “un joven argentino llamado Valentín, que se presenta como influencer y estrella de IG”.

En la misma línea, el usuario de la red social X identificado como Santi Siri denunció: “Hacker argentino que drenó fondos de billeteras cripto habiendo hecho un malware en forma de videojuego”. Y agregó que “entre las víctimas, hubo un paciente de cáncer que perdió 32 mil dólares para su tratamiento”, confirmando que la comunidad lo rastreó y dio con el atacante, quien sería un inmigrante viviendo en Miami.