Tiroteo y escándalo: un video muestra a policías a los piedrazos y el disparo a un perro

Un video generó fuerte polémica tras un operativo policial con escenas de violencia en Centenario, Neuquén. En las imágenes se ve a uniformados arrojando piedras hacia el interior de una vivienda donde, según la Policía, había personas que habían disparado contra los móviles. La vecina que filmaba alertaba que dentro de la casa había niños.

Los efectivos aparecen con armas largas y chalecos, mientras otros juntan piedras de la vereda y las lanzan por encima del paredón. En paralelo, se escuchan detonaciones. Incluso se observa a un policía que, tras disparar desde detrás de una pared, resulta herido en un brazo, aunque aún se investiga si fue por un proyectil o por un accidente con la propia arma.

El comisario Gabriel Torres explicó que todo comenzó cuando intentaron identificar a dos motociclistas sospechosos, quienes huyeron e ingresaron a una vivienda. A partir de allí, vecinos comenzaron a atacar a los uniformados con piedras y elementos contundentes. Según el relato oficial, hubo disparos disuasivos y se pidieron allanamientos de urgencia a la fiscalía.

Otro hecho que quedó registrado en video fue el disparo de una agente contra un perro que se encontraba en la vereda de la casa. El animal salió corriendo asustado, y el episodio abrió una investigación interna para establecer responsabilidades y determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza.

Horas más tarde, por orden de la fiscal Guadalupe Inaudi, se llevaron a cabo allanamientos en la zona. Allí se secuestró una “tumbera”, municiones y una motocicleta vinculada al caso. Cinco personas fueron demoradas para averiguación de antecedentes.

En paralelo, días atrás se había producido otro episodio violento en el barrio San Martín de Centenario. Un patrullero de la Policía Metropolitana fue atacado con piedras y botellas por unas 20 personas, tras la persecución de dos motociclistas que se refugiaron en una vivienda. El móvil sufrió daños y testigos aseguraron que hubo al menos diez detonaciones de arma de fuego.

Si bien no hubo heridos en ese operativo, los incidentes se suman a la tensión creciente en la zona y alimentan la controversia sobre el accionar policial y el nivel de violencia en los enfrentamientos con vecinos.