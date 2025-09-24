El XXXI Festival de Guitarras del Mundo llega a San Bernardo

Desde la municipalidad de La Costa invitan a participar del XXXI Festival de Guitarras del Mundo 2025 que se presentará en San Bernardo este viernes 26 de septiembre a las 19.00 en el teatro Auditorio, ubicado en La Rioja 2758.

Convocado por la Subsecretaría de Cultura el evento tendrá entrada libre y gratuita, un show de nivel internacional para los amantes de la música y en particular de la guitarra.

Guitarras del Mundo es un festival que comenzó este miércoles 24 de septiembre en Buenos Aires bajo la dirección artística de Juan Falú y se extenderá durante nueve días por distintas ciudades del país, reuniendo a los más destacados guitarristas nacionales y del exterior. Su objetivo es promover el encuentro de músicos, compositores e intérpretes de música académica y popular, celebrando la diversidad de estilos y expresiones de la guitarra.

La fecha local en San Bernardo

Por primera vez en el Festival se presentan artistas costeros de la mano de Puentes Costeros, un cuarteto de guitarras integrado por Laura Maddonni, Julio Mussolino, Mariano Carrere y Martín Arregui, todos profesores del Instituto de Bellas Artes (Profesorado de Música).

Durante la velada interpretarán cinco piezas de Máximo Pujol: Mediodía en Belgrano, Alguna calle gris, Plaza Miserere, Tangazo a medianoche y Un Domingo en La Boca, finalizando con Milonga mafiosa de Marcelo Coronel.

Los artistas invitados

La velada contará con la presentación de Manu Navarro, guitarrista, cantor, compositor y arreglador nacido en Lomas de Zamora (1982). Ha trabajado con artistas destacados del folclore argentino como Facundo Saravia, Ángela Irene y Alberto Oviedo. Director de grupos corales e instrumentales, presentó su primer disco “Canción de un solo día” en 2024 y realizó una gira europea con el Trío Argento.

Además hará su presentación el dúo A Dos Guitarras, integrado por Adam Tully (compositor y guitarrista neoyorquino que fusiona música rioplatense y jazz, con presentaciones internacionales y varias producciones discográficas) y Lucas Peverelli (guitarrista y arreglador graduado del conservatorio Astor Piazzolla, especializado en música de cámara y tango, con trayectoria nacional e internacional y experiencia docente). Este dúo interpreta un repertorio que recorre tango, vals, vidalita y milonga campera, combinando tradición y técnica académica.